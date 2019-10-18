أسعار الذهب تستقر عالميًا بعد بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات من الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولارا اليوم الجمعة في الوقت الذي أوقدت فيه بيانات مخيبة للتوقعات من الصين المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر على اقتصادات عالمية، في الوقت الذي ينتظر فيه اتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دعم البرلمان.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1492.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0522 بتوقيت جرينتش، وربحت الأسعار نحو 0.2% هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1496.10 دولار للأوقية.

ودعم الاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا لانفصال بريطانيا عن التكتل يوم الخميس، مما دفع الأسهم الآسيوية للارتفاع في التعاملات المبكرة. لكن المكاسب انحسرت بعد بيانات للنمو الاقتصادي من الصين جاءت مخيبة للتوقعات.

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وبينما رحبت الأسواق سريعا بالتقدم المُحرز في المحادثات، تثور شكوك بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتمكن من الفوز بدعم البرلمان البريطاني للاتفاق إذا كان يرغب في إخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر.

ومؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع مما يقدم الدعم للمعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1760.67 دولار، بعد يوم من ارتفاعه للمستوى القياسي البالغ 1783.21 دولار للأوقية. وزاد المعدن المُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات 3.6% هذا الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء منذ الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 885 دولارا للأوقية بينما صعدت الفضة 0.1% إلى 17.54 دولار.