ترامب يعلن استقالة وزير الطاقة ريك بيري

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ف ب):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس استقالة وزير الطاقة ريك بيري في إدارته، موضحا أنه حان الوقت لذلك، قبل أن يعلن أنه وجد بديلا له.

وقال ترامب خلال زيارة إلى ولاية تكساس إن "ريك قام بعمل رائع في مجال الطاقة لكن حان الوقت الآن... ثلاث سنوات هي مدة طويلة". وأضاف "لدينا بديل له وسأعلن عنه قريبا جدا".

وأوضح ترامب أن بيري (69 عاما) سيغادر مهامه "حوالى نهاية السنة الجارية"، مؤكدا أنه يتحدث مع وزير الطاقة عن رحيله "منذ ستة أشهر".

وتابع ترامب "أساسا كنت أعتقد أنه سيرحل قبل ذلك. لديه مشاريع كبيرة جدا وسيحقق نجاحا كبيرا".

وأوضح أنه كان ينوي أن يعلن هذا النبأ خلال مهرجان انتخابي مساء الخميس في ولاية تكساس مسقط راس بيري.

وكان برلمانيون ديموقراطيون طلبوا في العاشر من اكتوبر من وزير الطاقة أن يسلمهم وثائق في إطار التحقيق المفتوح من أجل اتهام ترامب وعزله. لكن قبل هذا الطلب، كانت شائعات تتحدث عن قرب رحيله.

ونفى بيري هذه الشائعات في السابع من اكتوبر خلال رحلة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وقال "إنهم يكتبون هذه القصة بأنني سأغادر وزارة الطاقة منذ تسعة أشهر" وأضاف "سينجحون على الأرجح يوما ما، لكن الأمر لن يحدث اليوم أو غدا أو الشهر المقبل".

تساؤلات

منذ ذلك الحين، طلب الديموقراطيون من بيري تسليمهم وثائق في إطار تحقيقهم المتعلق باتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون خصم الرئيس في انتخابات 2020.

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وكتب الديموقراطيون في طلبهم في العاشر من أكتوبر أن "مقالات نشرت مؤخرا أثارت تساؤلات عن الدور الذي قد تكون لعبته لنقل أو تشديد الرسالة التي وجهها ترامب إلى نظيره الأوكراني".

وتحدثوا أيضا عن "ضغوط" مارسها بيري لتعيين أشخاص مرتبطين برودي جولياني محامي ترامب الشخصي، في إدارة شركة عامة أوكرانية للطاقة.

كما أشاروا إلى مقال يؤكد أن بيري شجع ترامب على الاتصال بزيلينسكي وأنه حضر مراسم تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد في مايو 2019.

وقبل يومين، أكد بيري في مقابلة انه بناء على أوامر من الرئيس ترامب قام بالتواصل مع رودي جولياني المحامي الخاص للرئيس حول قضية فساد مزعومة في أوكرانيا.

وقاد بيري سياسة "الهيمنة في مجال الطاقة" التي وضعها ترامب، والتي شملت زيادة مبيعات الوقود الأحفوري الذي تنتجه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ودول أخرى، وأشرف على زيادة انتاج هذا الوقود.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب درس سابقا تعيين بيري في مناصب رفيعة أخرى، بما في ذلك منصب كبير موظفي البيت الابيض، بسبب عدم ارتباط اسمه بفضائح شخصية كما حدث مع العديد من زملائه.

وبيري الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الطاقة في ديسمبر 2016 هو المسؤول الذي خدم لأطول فترة في ادارة ترامب التي تتغير باستمرار.

وكان بيري الحاكم السابق لولاية تكساس والمرشح الخاسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2012 و2016، أكد في 2011 أنه يريد إلغاء وزارة الطاقة.

وفي 2015 وصف بيري دونالد ترامب بأنه "سرطان للتيار المحافظ".