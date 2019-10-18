البحرين تتهم قطر بعرقلة الحل في اليمن

أعلن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن "قطر تلعب دوراً في محاولة عرقلة الحل في اليمن، ونرى ذلك من خلال مواقفها الإعلامية التي تبثها. واعتبر أن اقتراب توقيع اتفاقية بين الشرعية والجنوب في اليمن "قفزة

كبيرة إلى الأمام فيما يتعلق بالاستقرار المستقبلي لليمن، خصوصاً بعد الاجتماعات المهمة التي عقدت في جدة.

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن "الدور الذي تلعبه قطر

في اليمن لن ينجح، لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني، وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه".

كما أكد أن قطر تلعب دوراً في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من "ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق، والكل يعرف ماذا نقصد".