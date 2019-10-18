وزيرة كويتية: نحتاج إلى العمالة الوافدة الماهرة في إطار رؤية 2035

أكدت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، حاجة الكويت إلى العمالة الوافدة الماهرة، بعد تبني رؤية (كويت جديدة 2035).

وأوضحت العقيل- في تصريح صحفي- أن دول الخليج، لاسيما الكويت، تحتاج حاليا إلى العمالة الماهرة، في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المنطقة.

وكشفت عن أن الكويت تتطلع حاليا، لمناقشة الجانب الهندي، بشأن تفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين؛ ليتم

تحويل جميع العقود الموقعة مع العمالة الهندية من ورقية إلى إلكترونية، ما يسهل على العامل استلام عقد العمل ومعرفة حقوقه وواجباته قبل القدوم للعمل في الكويت.ولفتت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية، إلى أن العمالة الهندية تتصدر قائمة الجاليات في الكويت، ما يستوجب تطوير آلية التعاقد معها من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين هيئة القوى العاملة الكويتية ونظيرتها الهندية.وأضافت "جميع الدول المصدرة للعمالة إلى الخليج، أبدت تعاونا كبيرا بشأن صقل مهارات تلك العمالة، وفقا لاحتياجات دول الخليج، مؤكدة أن سوق العمل الخليجي، مازال جاذبا للعمالة الأجنبية الماهرة.. والدول المصدرة واعية لهذا الأمر، ولذلك تحاول جاهدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم الاتفاق عليها تحت مظلة الأمم المتحدة عام 2015، والتي من ضمنها رفع مستوى جودة التعليم والتدريب المهني للعمالة".