العراق يغلق المنافذ الحدودية القريبة من العمليات القتالية في سوريا

ذكرت وزارة الهجرة العراقية، اليوم الجمعة، أن جميع المنافذ الحدودية البرية القريبة من العمليات القتالية في سوريا مغلقة حاليًا، بسبب دخول القوات التركية.

أضافت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أن وزير الهجرة والمهجرين نوفل

بهاء موسى استقبل بمقر الوزارة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في العراق أيمن غرايبة، مشيرة إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المهمة والخاصة بملف النازحين السوريين، نتيجة دخول القوات التركية شمال شرقي سوريا، وكيفية التنسيق والعمل على احتواء تلك الأزمة، فضلًا عن ملف الأسر النازحة في مخيم الهول السوري.شدد موسى على ضرورة السيطرة على الوضع عند الحدود وعدم السماح بدخول بعض العناصر المشتبه بها إلى الأراضي العراقية.