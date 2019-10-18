كوريا الجنوبية تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أعلنت بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فوز سول بدورة خامسة في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه خلال انتخابات أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حصلت كوريا الجنوبية على مقعد في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2020 إلى 2022، حيث تم انتخاب اليابان وإندونيسيا وجزر مارشال أيضًا من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

ذكرت بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة: "كعضو في مجلس حقوق الإنسان، نخطط لأخذ زمام المبادرة في المناقشات الدولية حول حقوق الإنسان والمشاركة بنشاط في الجهود الدولية لمواجهة أزمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان يضم 47 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، ويسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2020 إلى 2022، حيث تم انتخاب اليابان وإندونيسيا وجزر مارشال أيضًا من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.ذكرت بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة: "كعضو في مجلس حقوق الإنسان، نخطط لأخذ زمام المبادرة في المناقشات الدولية حول حقوق الإنسان والمشاركة بنشاط في الجهود الدولية لمواجهة أزمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".يذكر أن مجلس حقوق الإنسان يضم 47 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، ويسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

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