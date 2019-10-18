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تدشين خط جوي مباشر بين كونمينج الصينية وأوساكا اليابانية

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أعلنت شركة شرق الصين يونان للخطوط الجوية تسيير خط جوي مباشر جديد يربط بين مدينة أوساكا اليابانية ومدينة (كونمينج) عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.

وذكرت الشركة- في بيان اليوم- أنه سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعيا على الخط الجديد بواسطة طائرة من طراز (بوينج 737).
وبلغ إجمالي عدد المسافرين جوا

من مقاطعة يونان إلى اليابان 113 ألف مسافر عام 2018.
وتشغل شركة شرق الصين يونان للخطوط الجوية 133 خطا داخليا و4 خطوط إقليمية و33 خطا دوليا؛ لتخدم أكثر من 300 رحلة يوميا.
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