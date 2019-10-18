مظاهرات في لبنان ضد فرض رسوم على مكالمات تطبيقات مواقع التواصل

تجددت المظاهرات في وسط بيروت ووصول عشرات المحتجين سيرًا على الأقدام وعلى متن دراجات نارية. أشعل قرار الحكومة اللبنانية بفرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات الذكية الشارع اللبناني، إذ شارك الآلاف في مظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، لم تخل من صدامات مع الشرطة. مظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، لم تخل من صدامات مع الشرطة. استخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين واصلوا المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء. حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء. تأتي المظاهرات، التي اندلعت أمس الخميس، احتجاجًا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسومًا على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.

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