قصف رأس العين السورية.. تركيا تخرق اتفاقية وقف إطلاق النار

قصفت قوات الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة، اليوم الجمعة، محيط مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا، وذلك بعد ساعات من التوصل لاتفاق أمريكي - تركي لوقف إطلاق النار.

ذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أن محيط بلدة رأس العين شمال شرقي سوريا شهدت قصفًا، صباح اليوم.

قالت مصادر محلية إن صوت إطلاق نار ورشاشات سُمع في منطقة بلدة رأس العين الحدودية.

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وتأتي هذه التطورات بعد أقل من يوم من اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا يقضي بوقف الأخيرة لهجومها لمدة 5 أيام للسماح للقوات التي يقودها الأكراد بالانسحاب من المنطقة الحدودية.

وينص الاتفاق الأمريكي - التركي أيضًا على ضرورة

استهداف العناصر الإرهابية ومخابئها وتحصيناتها ومواقعها وأسلحتها وآلياتها ومعداتها فقط، كما تعهدت تركيا بحماية جميع السكان في "المنطقة الآمنة" التي ستشرف عليها قواتها.

قالت أنقرة، الجمعة، إنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على أهمية وفعالية إنشاء منطقة آمنة لضمان القضاء على المخاوف الأمنية القومية لتركيا، بما في ذلك سحب الأسلحة الثقيلة من حزب "ي ب ك" وتدمير جميع تحصيناته.