المعارضة البريطانية ترجح عدم مصادقة النواب على اتفاق بريكست

أعرب متحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن مجلس العموم البريطاني سيرفض اتفاق الخروج الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوربي.

وقال جون ماكدونيل باسم حزب العمال للشؤون المالية إن تصويت البرلمان، غدا السبت، على اتفاق خروج البلاد من التكتل الأوروبي سيكون "متقاربا جدا" لكن من المحتمل ألا يكلل بالنجاح.

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وتنتظر جونسون، غدا، مواجهة مع البرلمان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد التوصل إلى اتفاق في آخر لحظة مع التكتل يعارضه حلفاؤه من إيرلندا الشمالية وكذلك أحزاب المعارضة.

وقال ماكدونيل في مقابلة تلفزيونية "لا أظن أنه سيحصل على الموافقة وأعتقد أنه سيُرفض لكن... الأرقام ستكون متقاربة جدا".