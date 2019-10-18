وزير الطاقة الأميركي يلتحق بركب مسؤولي إدارة ترامب المستقيلين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقالة وزير الطاقة ريك بيري ليلتحق بركب المسؤولين السامين في الإدارة الحالية الذين سبق أن قدموا استقالاتهم.

وقال ترامب، خلال زيارة إلى ولاية تكساس، إن "ريك قام بعمل رائع في مجال الطاقة لكن حان الوقت الآن... ثلاث سنوات هي مدة طويلة". وأضاف "لدينا بديل له وسأعلن عنه قريبا جدا".

وأوضح ترامب أن بيري (69 عاما) سيغادر مهامه "حوالى نهاية السنة الجارية"، مؤكدا أنه يتحدث مع وزير الطاقة عن رحيله "منذ ستة أشهر".

وتابع ترامب "أساسا، كنت أعتقد أنه سيرحل قبل ذلك. لديه مشاريع كبيرة جدا وسيحقق نجاحا كبيرا".

وأوضح أنه كان ينوي أن يعلن هذا النبأ خلال مهرجان انتخابي مساء الخميس في ولاية تكساس مسقط رأس بيري.

وكان برلمانيون ديمقراطيون طلبوا في العاشر من أكتوبر الجاري من وزير الطاقة أن يسلمهم وثائق في إطار التحقيق المفتوح من أجل اتهام ترامب وعزله. لكن، قبل هذا الطلب، كانت شائعات تتحدث عن قرب رحيله.

ونفى بيري هذه الشائعات في السابع من أكتوبر خلال رحلة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وقال "إنهم يكتبون هذه القصة بأنني سأغادر وزارة الطاقة منذ تسعة أشهر". وأضاف "سينجحون على الأرجح يوما ما، لكن الأمر لن يحدث اليوم أو غدا أو الشهر المقبل".

اقرأ أيضا... وزير الطاقة الأميركي ينفي اعتزامه الاستقالة

منذ ذلك الحين، طلب الديمقراطيون من بيري تسليمهم وثائق في إطار تحقيقهم المتعلق باتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون خصم الرئيس في انتخابات 2020.

وكتب الديمقراطيون، في طلبهم في العاشر من أكتوبر، أن "مقالات نشرت مؤخرا أثارت تساؤلات عن الدور الذي قد تكون لعبته لنقل أو تشديد الرسالة التي وجهها ترامب إلى نظيره الأوكراني".

وتحدثوا أيضا عن "ضغوط" مارسها بيري لتعيين أشخاص مرتبطين برودي جولياني محامي ترامب الشخصي، في إدارة شركة عامة أوكرانية للطاقة.

كما أشاروا إلى مقال يؤكد أن بيري شجع ترامب على الاتصال بزيلينسكي وأنه حضر مراسم تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد في مايو 2019.

وقبل يومين، أكد بيري، في مقابلة، أنه بناء على أوامر من الرئيس ترامب، قام بالتواصل مع رودي جولياني المحامي الخاص للرئيس حول قضية فساد مزعومة في أوكرانيا.

وبيري، الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الطاقة في ديسمبر 2016، هو المسؤول الذي خدم لأطول فترة في ادارة ترامب التي تتغير باستمرار.

وكان بيري، الحاكم السابق لولاية تكساس والمرشح الخاسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2012 و2016، أكد في 2011 أنه يريد إلغاء وزارة الطاقة.