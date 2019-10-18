فرنسا تعلن إحباط هجوم على غرار اعتداءات 11 سبتمبر

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، الخميس، إن أجهزة المخابرات ألقت القبض على رجل بتهمة التخطيط لشن هجوم على غرار الهجمات التي نفذت بطائرات على مركز التجارة العالمي في نيويورك في سبتمبر 2001.

وتواجه فرنسا منذ عدة أعوام صعوبات في كيفية التعامل مع كل من المتشددين المحليين والمتشددين الأجانب في أعقاب سلسلة هجمات في أنحاء البلاد. ويقول المسؤولون الفرنسيون إن الخطر من وقوع هجمات لا يزال كبيرا.

وفي الثالث من أكتوبر الجاري، قتل متخصص في تكنولوجيا المعلومات، يشتبه بتعاطفه مع المتشددين، ثلاثة ضباط وموظفا مدنيا قبل أن يطلق عليه ضابط شرطة النار ليرديه قتيلا.

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وقال الوزير الفرنسي كريستوف كاستانير، في مقابلة مع قناة "فرنسا 2" التلفزيونية الحكومية، "قبل (ذلك الهجوم) مباشرة، كانت هناك 60 محاولة شروع في هجمات منذ عام 2013".

وأضاف "ألقت أجهزة مخابراتنا القبض على شخص استلهم أحداث 11 سبتمبر والطائرات التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي".

وقتل أكثر من 230 شخصا في فرنسا في الأعوام الأربعة الماضية جراء هجمات نفذها إرهابيون متشددون لا سيما في نوفمبر 2015 بعد ضربات منسقة في أنحاء العاصمة.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تلك الهجمات التي شارك مقاتلون من مواليد فرنسا في تنفيذها.