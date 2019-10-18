كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حمدوك": إقالات واسعة لإخوان السودان من قيادة الخدمة المدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قرارات قضت بإعفاء عناصر إخوانية بارزة من قيادة الخدمة المدنية في البلاد بينهم 3 وكلاء وزارات.

وقرر وزير الري السوداني، حل وحدة العلاقات البينية بوحدة تنفيذ السدود وتسريح موظفيها البالغ عددهم 31 شخصا، وهي أضخم بؤرة إخوانية تسيطر عليها عناصر المخابرات الإخوانية.

وشملت قرارات "حمدوك" إعفاء الإخوانية أسمهان أحمد البشير من وظيفة وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، وتعيين محمد مدني الشابك وكيلا لوزارة للتنمية الاجتماعية.

وأعفى الإخواني حمد حماد محمد حامد من وظيفة وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وتعيين المهندس رحمة الله محمد موسى بديلا له.

كما قرر "حمدوك" بتوصية من الوزير المختص، بتعيين عبدالقادر تركاوي وكيلا لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

وشمل الإعفاء محمد خير عمر العوض من وظيفة مفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وتعيين حنان محمد عبدالكريم عباس مفوضا عاما للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.

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وأنهى رئيس الوزراء تكليف محمد السناري مصطفى، وتعيين عباس فضل الله علي مفوضا عاما لمفوضية العون الإنساني.

وأصدر "حمدوك" بتوصية من وزير التربية والتعليم قرارا اليوم بتعيين الدكتور عمر أحمد القراي في وظيفة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

وشملت القرارات إعفاء خضر محمد قسم السيد من منصب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، وتعيين كل من د.م. صالح حمد حامد عمر رئيسا للجهاز الفني للموارد المائية ود.م. حسن أبو البشر علي نائباً لرئيس الجهاز الفني للموارد المائية.

وقرر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بتوصية من وزير العمل والتنمية الاجتماعية تعيين نايلة محمد الحسن خلف الله مديراً عاماً لأكاديمية السودان للعلوم الإدارية.

كما تم تعيين أحمد الطيب السماني الطيب من وظيفة الأمين العام للمجلس القومي للتدريب، بينما أعفى د. بابكر محمد توم من منصب رئيس مجلس إدارة جامعة سنار.

ووجه "حمدوك" وزارات التربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والمالية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذه القرارات.