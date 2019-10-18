كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ساعات من الاتفاق الأمريكي التركي.. سماع دوي قصف في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز الإخبارية، أنه تم سماع دوي قصف وإطلاق للأسلحة النارية في منطقة رأس العين بشمال شرق سوريا اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعاتمن اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة على وقف هجومها في سوريا لمدة 5 أيام للسماح بانسحاب القوات التي يقودها الأكراد.

وسمع مراسل الوكالة، من بلدة سيلانبينار التركية المقابلة لرأس العين عبر الحدود، دوي أصوات الأسلحة الرشاشة والقصف في المنطقة السورية.

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وتأتي هذه التطورات بعد أقل من يوم من اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا يقضي بوقف الأخيرة لهجومها لمدة 5 أيام للسماح للقوات التي يقودها الأكراد بالانسحاب من المنطقة الحدودية.

وينص الاتفاق الأمريكي التركي أيضاً على ضرورة استهداف العناصر الإرهابية ومخابئها وتحصيناتها ومواقعها وأسلحتها وآلياتها ومعداتها فقط، كما تعهدت تركيا بحماية جميع السكان في "المنطقة الآمنة" التي ستشرف عليها قواتها.

وقالت أنقرة أمس الخميس، إنه "تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على أهمية وفعالية إنشاء منطقة آمنة لضمان القضاء على المخاوف الأمنية القومية لتركيا، بما في ذلك سحب الأسلحة الثقيلة من حزب "ي ب ك" وتدمير جميع تحصيناته".