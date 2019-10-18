احتجاجات كتالونيا: الآلاف يهتفون للاستقلال والحرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت مقاطعة كتالونيا، وخصيصًا مدينة برشلونة، ليلة أمس، الخميس، توترا جديدا في اليوم الرابع من احتجاج الاستقلاليين الكاتالونيين على إصدار القضاء الإسباني لأحكام على عدد من قادتهم، عشية يوم "إضراب عام" في جميع انحاء المنطقة.

يأتي هذا التوتر الجديد عشية يوم سيشهد ذروة التعبئة احتجاجا على إصدار القضاء الإسباني الإثنين أحكاما قاسية بالسجن لمدد تتراوح بين تسع سنوات و13 سنة، على القادة الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017.

وسيكون اليوم الجمعة يوم "إضراب عام" في كاتالونيا حيث ستتدفق "مسيرات للحرية" انطلقت من جميع أنحاء المنطقة على برشلونة للمشاركة في تظاهرة كبيرة اعتبارا من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس.

وذكر صحافيون من وكالة "فرانس برس" في المكان أن مئات الشبان الذين كانوا يهتفون "استقلال" أقاموا حواجز مشتعلة في وسط عاصمة كاتالونيا الأنيق وألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن، التي ردت بإطلاق كرات مطاطية عليهم.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، جمعت تظاهرة بدعوة من الناشطين الراديكاليين في لجان الدفاع عن الجمهورية، حوالى 13 ألف شخص بعد تظاهرة طلابية شارك فيها نحو 25 ألف شخص بعد الظهر.

وتشكل أعمال العنف هذه التي نجمت عن شعور بالإحباط لدى جزء من قاعدة الاستقلاليين بعد سنتين على فشل محاولتهم الانفصالية في 2017، منعطفا للحركة الانفصالية التي أكدت دائما نبذها للعنف.

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وأعلن وزير الداخلية الاسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن 97 شخصا اعتقلوا وجرح 194 شرطيا في كاتالونيا منذ أن بدأت التظاهرات الإثنين.

واستعدادا لمواجهة اضطرابات الجمعة في هذه المنطقة الصناعية الغنية، أوقفت مجموعة صناعة السيارات "سيات" العمل في مصنعها في مارتوريل بالقرب من برشلونة بينما أوصى اتحاد عمال النقل منتسبيه بسلوك طرق بديلة.

وقبل اقل من شهر من الانتخابات التشريعية، تطالب المعارضة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، باتخاذ تدابير استثنائية لإعادة إرساء النظام العام.

وتريد المعارضة أن تستعيد السلطات الإسبانية السيطرة على قوات الأمن في كاتالونيا بعدما كلفت بها سلطات المنطقة وحتى تعليق الحكم الذاتي للإقليم كما فعلت مدريد بعد المحاولة الانفصالية.