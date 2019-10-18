بومبيو يحذر من رفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران سينتهي خلال عام بسبب الاتفاق النووي المعيب، مشيرا إلى أن هناك دولا ستصبح قادرة على بيع أسلحة متطورة لطهران.
وأضاف بومبيو، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" الجمعة، أن النظام الإيراني سيصبح قادرا على بيع أسلحة لأي مكان، وسيؤدي هذا إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.
وتابع قائلا: "إذا كنتم قلقين بشأن سلوك إيران الحالي، تخيلوا ما قد تفعله إذا امتلكت صواريخ وطائرات مسيرة ودبابات متطورة.. يجب على مجلس الأمن تجديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران".
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