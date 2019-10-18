قطع الطريق الدولية على الاوتوستراد العربي في صوفر وطرق قضاء عاليه

لا يزال المحتجون يقطعون الطرق في منطقة ​قضاء عاليه​، حيث لا تزال الطريق الدولية في ​بحمدون​ المحطة وبالاتجاهات كافة مقطوعة بالاطارات المشتعلة والصخور. وتعتبر الطريق الدولية على الاوتوستراد العربي في صوفر مقطوعة، كما ان طريق عاليه عين ​الجديدة​ مقطوعة.

وقطعت طريق ​القماطية​ باتجاه بلدة بسوس التي تصل الى الطريق الدولية، كما تم قطع الطريق في بلدة كيفون قرب ​جامعة البلمند​ - فرع ​سوق الغرب​.

كما اقفلت ​المدارس​ والجامعات في قضاء عاليه و​منطقة المتن​ الاعلىبناء على قرار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​اكرم شهيب​. وتشهد الطرق حركة سير خفيفة بسبب ​قطع الطرق​.



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