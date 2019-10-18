إزالة العوائق عن الطرق العامة في بعلبك واعادة فتح طريق عام حلبا

باشر اتحاد بلديات بعلبك بتنظيف الطرق وإزالة العوائق وبقايا الإطارات عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، لتسهيل المرور.
كما تم اعادة فتح طريق عام حلبا.
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