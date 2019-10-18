إزالة العوائق عن الطرق العامة في بعلبك واعادة فتح طريق عام حلبا

باشر اتحاد بلديات ​بعلبك​ بتنظيف الطرق وإزالة العوائق وبقايا الإطارات عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، لتسهيل المرور. كما تم اعادة فتح طريق عام حلبا.

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