النشرة: قطع عدد من طرق الجنوب الرئيسية والفرعية بالاطارات المشتعلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأنه "عدد من المحتجين اقفلوا الطرق صباحا من المنصوري الى ​الناقورة​، وعند مدخل صور المؤدي إلى صيدا، كما ان طريق ​علما الشعب​ - الناقورة مقطوعة هذا الصباح بالاطارات المشتعلة".

وأشار المراسل الى انه "تم إشعال إطارات وسط ​مدينة النبطية​، وعلى طريق حاروف و​دوار كفررمان​، كما أن طريق ​الدوير​ مقفلة"، لافتاً الى انه "تم قطع ​اوتوستراد الغازية​ بالإتجاهين". كذلك تم اقفال طريق سوق النبطية بالإطارات المشتعلة.

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