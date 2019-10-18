النشرة: قطع طريق النافعة- النبطية بالإطارات المشتعلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن ​قطع طريق​ النافعة- النبطية بالإطارات المشتعلة، مشيرا الى أن النافعة توقفت عن العمل بسبب قطع الطرق. كما تسهد المدينة شللا كاملا بسبب قطع الطرقات كما أقفلت المحلات التجارية أبوبها.

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