بيسكوف: تنتظر من أنقرة تقديم معلومات حول اتفاقها مع اميركا بشأن تعليق عملية نبع السلام

اعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أن "​موسكو​ تنتظر من ​أنقرة​ تقديم معلومات حول اتفاقها مع ​الولايات المتحدة​ بشأن تعليق عملية "نبع ​السلام​" لمدة 120 ساعة".

وأوضح بيسكوف "اننا نعول على الحصول على المعلومات بهذا الصدد"

وكان أجرى نائب الرئيس الأميركي ​مايك بينس​ محادثات مع الرئيس التركي، رجب ​أردوغان​، اتفقا خلالها على تعليق عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة، ليتم خلالها خروج "وحدات حماية الشعب" الكردية والمقاتلين ​الأكراد​ من منطقة الحدود السورية التركية.

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