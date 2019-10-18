"قسد" تعلن التزامها بعملية وقف إطلاق النار وتطالب تركيا بالالتزام بذلك

أعلنت "​قوات سوريا الديمقراطية​- قسد" التزامها بعملية وقف ​إطلاق النار​ ​شمال شرق سوريا​، وطالبت ​الدولة​ التركية الالتزام بذلك.

وأكدت "قسد" في بيان التوصل إلى وقف إطلاق النار بين "قسد" و​تركيا​ بوساطة ​الولايات المتحدة الاميركية​، على طول جبهات القتال الممتدة من مدينة ​رأس العين​ بريف ​الحسكة​ الشمالي الغربي وحتى مدينة ​تل أبيض​ بريف ​الرقة​ الشمالي، مشيرة إلى أن عملية وقف إطلاق النار دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 22:00 من مساء أمس الخميس.



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