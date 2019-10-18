شدد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "القضية مش واتساب، ​الواتساب​ شرارة نار ونقطة طوّفت كاس مليان بالنهب و​الفساد​ والإستهتار بالناس، وبعض الزعماء يخوّف الناس بإستقالة الحكومة! لا ما فيكم تفلّوا هيك، بتضلّوا، وممنوع يسافر أي مسؤول قديم أو حالي خارج البلد، وبتردّوا المسروق إنتو وعائلاتكم وأزلامكم، وبعدين لكل حادث حديث".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: الواتساب شرارة نار ونقطة طوّفت كاس مليان وممنوع يسافر أي مسؤول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.