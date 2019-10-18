إعادة قطع الطريق الدولية عند مدخل بعلبك والسفير الروسي ألغى جولته في المدينة

قطع محتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الطريق الدولية بالاتجاهين عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل ​بعلبك​ الجنوبي، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، بعد استكمال أعمال تنظيفها من قبل ​اتحاد بلديات بعلبك​ وبلديتي بعلبك ودورس.

وتطور الأوضاع و​الاحتجاجات​ و​قطع الطرق​، حدت ب​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​الكسندر زاسبيكين​ إلى إلغاء جولته التي كانت مقررة اليوم في مدينتي بعلبك والهرمل، كما تم تأجيل العديد من الأنشطة إلى مواعيد تحدد لاحقا.

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