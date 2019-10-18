روكز: يجب تشكيل حكومة جديدة مصغرة فاعلة لانقاذ العهد والدولة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​ انه "يجب ان تسقط هذه ​الحكومة​ طالما انها حكومة مناكفات بصورة دائمة"، مشيراً الى ان "هذه الحكومة تتحكم بالبلد والحكومة تعتبر حكومة وحدة وطنية وتسكت الجميع، ويقوم الوزراء بطرح نظريات ب​مجلس النواب​".

وفي حديث اذاعي له، لفت روكز الى ان "ما حصل قبل وقت في موازنة 2019 رأيت أنها تستهدف قطاعات للناس لم يكن يجب استهدافهم، وكان الموضوع استهدافهم لسد عجز ​الموازنة​، ولكن لا زلنا نستمر بذات الأسلوب"، مشيراً الى "انني نائب المفروض ان اتكلم مع الناس فأنا أمثل الناس".

ودعا الى "تغيير الحكومة الى حكومة فاعلة من فريق واحد، وعلى مجلي النواب ان يكون فاعلا يشرع ويراقب الفشل، وبذلك يتم انقاذ العهد وانقاذ ​الدولة​".

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