رأى الوزير السابق ​مروان شربل​ أن "الشيء المهم في ما نراه اليوم هو عدم وجود علم الا ​العلم اللبناني​ وأن العنوان العريض هو "كفى ضرائب وأين أموالنا المنهوبة" وهذا العنوان مهم جداً لأنه دفع المواطنين للنزول الى الشارع"، متوجهاً إلى المتظاهرين بالقول "لا تقبلوا أن تشارك معكم الأحزاب واتركوا العلم اللبناني فقط كما لا تقبلوا ان تشارك معكم النقابات لأنها مسيسة".

وفي حديث اذاعي، اعتبر شربل أن "كل السياسيين أخطؤوا بحق الوطن والكل بحث عن مصلحته لا مصلحة الوطن"، طالباً من المواطنين عدم مواجهة ​القوى الأمنية​.

وفي موضوع اجتماع ​الحكومة​ اليوم، أشار شربل إلى أن "موضوع استقالة الحكومة يحتاج إلى دراسة، واليوم يجب أن تأخذ قرارات حاسمة لاستعادة الأموال المنهوبة وأن لا تبحث عن أموال الفقراء بل هناك العديد من مصادر الأموال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شربل: على الحكومة أن تأخذ قرارات حاسمة وأن لا تبحث عن أموال الفقراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.