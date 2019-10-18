النشرة: حالات إختناق عند دوار كفرمان بسبب دخان الإطارات المشتعلة

أفاد مراسل "الخليج 365" عن تعرض عدد المتظاهرين الى الإختناق عند دوار كفرمان بسبب الدخان الذي يتصاعد من الإطارات المشتعلة، مشيرا الى أن إسعاف الرسالة والهيئة الصحية عملت على نقلهم بإتجاه النجدة الشعبية.
كما أفاد عن غياب لأي عنصر من قوى الأمن الداخلي أو الجيش على دوار كفررمان.
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