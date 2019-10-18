النشرة: حالات إختناق عند دوار كفرمان بسبب دخان الإطارات المشتعلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن تعرض عدد المتظاهرين الى الإختناق عند دوار كفرمان بسبب الدخان الذي يتصاعد من الإطارات المشتعلة، مشيرا الى أن إسعاف الرسالة والهيئة الصحية عملت على نقلهم بإتجاه ​النجدة الشعبية​.

كما أفاد عن غياب لأي عنصر من ​قوى الأمن الداخلي​ أو ​الجيش​ على ​دوار كفررمان​.