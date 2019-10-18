سليم عون للمتظاهرين: إنتبهوا إلى من يستغل صرختكم

توجه عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى المتظاهرين قائلا: "‏إلى الصادقين والذين يعبّرون بحق عن وجعهم، إنتبهوا إلى من يستغل صرختكم، إلى من يحوّل تحرككم لتحقيق أهدافه وهي غير أهدافكم، وإلى أين ستصلون؟ أهدافكم تتحقق بدعمكم لفخامة الرئيس وبالوقوف إلى جانبه وليس بإستهدافه والإساءة إليه".

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