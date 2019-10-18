«المدن الذكية» في المغرب مدعوة إلى توفير خدمات تفاعلية متنوعة

اعتبر الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد عبو صلاح، أن “المدن الذكية” مدعوة إلى توفير خدمات إلكترونية تفاعلية في مختلف المجالات.

وقال المتحدث في كلمة خلال افتتاح النسخة الخامسة للندوة الدولية للمدن الذكية، إنه يتعين على هذه الفئة من المدن، التي تتوفر فيها بنيات تحتية هامة للاتصالات، حل المشاكل التي لها صلة بالنمو العمراني غير المُراقب، بتشجيع الابتكار على مستويات النقل والبناء والصحة العمومية.

وقال عبو صلاح في هذا السياق إن أغلب المدن على المستوى العالمي تواجه تحديات مرتبطة بالنمو العمراني المتزايد، مستشهدا في هذا الصدد بتقرير حديث للأمم المتحدة يشير إلى أن 70 بالمائة من سكان العالم ستقطن في المجالات الحضرية في أفق سنة 2050. وحسب الكاتب العام، فإن نسبة التعمير بالمغرب، المحددة في حوالي 60 بالمائة سنة 2014، يتوقع أن تشهد نموا بتسجيلها أزيد من 73 بالمائة سنة 2050، مشيرا إلى أن هذا المعطى سيطرح عدة إشكاليات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى صعيد الحكامة.

ومن جهته، أبرز الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، أن الحلول التي تدخل في نطاق الذكاء التكنولوجي، تركز أساسا على التنظيم عن بعد لمعدلات حركة السير، وقياس حركة المرور في الوقت الحقيقي، وتحديد الموقع الجغرافي للنقل المشترك، والجانب المتعلق بمعالجة النفايات.

Advertisements

وقال المتحدث إنه يجب إعادة التفكير في “مدينة الغد” بطريقة عرضية ومنفتحة ومتغيرة، وذلك بشكل يساهم في تغيير طريقة الحياة اليومية للمواطنين، مضيفا أنه يجب أن تكون “مدينة الغد” أيضا منفتحة وتفاعلية وقائمة على الإبداع والابتكار.

وتابع سفير أن “المدينة الذكية” تعد فضاء يستفيد من ذكاء جميع القوى الحية، خاصة المنتخبين والمواطنين والمقاولات والإدارة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن “مدينة الغد”، التي تحمل طابع الاستدامة، هي القادرة على تحويل الذكاء البشري الجماعي إلى ذكاء تكنولوجي.

وحسب سفير، فإن المدينة الذكية يجب أن تكون مندمجة وإنسانية، وهي وقبل كل شيء فضاء يتم فيه توفير الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، مشيرا إلى أن المدينة الذكية تركز على الانشغالات اليومية التي لها صلة بالسكن والتنقل والتنمية المستدامة.

أما المدير العام لشركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات محمد الجواهري، فأكد أن “الدار البيضاء تختزن في الوقت الراهن كل المميزات التي تخص المدن الذكية على المستوى العالمي”. وقال إن اختيار الدار البيضاء لعقد هذه الندوة يعزى إلى الدينامية الشاملة التي تشهدها المدينة.