الـINDH تخصص أزيد من 500 مليون لإقليم أوسرد

قدمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم أوسرد، خلال اجتماعها يوم الاثنين بملحقة الإقليم بالداخلة، حصيلة تقييمية للمشاريع المبرمجة برسم سنة 2019، كما صادقت بهذه المناسبة على مجموعة من المشاريع.

وهكذا، قدمت اللجنة، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الرحمان الجوهري، حصيلة تقييمية للمشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الأولى من مرحلتها الثالثة.

ويهم البرنامج الأول تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، الذي يتوزع على 10 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و656 ألف درهم.

أما البرنامج الثالث، فيهم تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، من خلال 27 مشروعا مدرا للدخل، بكلفة إجمالية بلغت مليونين و828 ألفا و800 درهم، لفائدة 98 مستفيدا.

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ويتعلق البرنامج الرابع بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال أشغال تهيئة حجرتين دراسيتين ومرافق صحية بمحور التعليم الأولي بالمركز الاجتماعي للقرب ببئر كندوز (64 ألفا و624 درهما)، والمبادرة الملكية «مليون محفظة» ببئر كندوز (38 ألفا و711 درهما).

كما صادقت اللجنة، بالإجماع، على مقترحات المشاريع المبرمجة في إطار الجزء المتبقي من الشطر الثاني للاعتمادات المخصصة لبرنامج «مواكبة أشخاص في وضعية هشاشة» برسم سنة 2019، ويتعلق الأمر بمشروع لجمعية الداخلة للمعاقين يهم اقتناء آلات للترويض الطبي ومعدات لذوي الاحتياجات الخاصة في وضعية هشة، بتكلفة مالية بلغت 187 ألفا و464 درهما، لفائدة 70 طفلا و10 مسنين، وكذا مشروع لجمعية بئر كندوز للأعمال الخيرية لاقتناء معدات التموين لغسل الكلي لفائدة مرضى القصور الكلوي في وضعية هشاشة، بتكلفة 109 آلاف و464 درهما، لفائدة 50 مستفيدا.

كما ناقشت اللجنة وصادقت على البرنامج متعدد السنوات لإقليم أوسرد 2020-2023، الذي يؤطر عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبناء على التشخيص التشاركي للجان المحلية للتنمية البشرية، تم تقديم مقترحات مشاريع تهم مركز أوسرد في ما يخص البرنامج الأول ‘’تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا»، وكذا مركز بئر كندوز في ما يخص البرنامج الأول والبرنامج الثاني ‘’مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة’’، والبرنامج الرابع ‘’الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة››.