نجم مانشستر يونايتد يلتقي بزيدان!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، زاد الجدل حول مصيره واحتمالية انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي.
وقامت صحيفة "ميرور" البريطانية، بنشر صورة لبوغبا مع مواطنه زين الدين زيدان، في مسبح بمدينة دبي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لقاء بوغبا وزيدان كان خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وكان بول بوغبا يتواجد في دبي بسبب استبعاده من المنتخب الفرنسي بعد معاناته من إصابة، وحرص على تنفيذ البرنامج التأهيلي بالإمارات.
أما زيدان فكان حاضرًا لمؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي خلال فترة التوقف الدولي.
وحاول زيدان، الضغط على إدارة ريال مدريد لضم بوغبا في الصيف الماضي، لكن مانشستر يونايتد أصر على أن اللاعب ليس للبيع.
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