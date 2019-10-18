7 إصابات بحادثي طرق في عكا والبعنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث اصطدام سيارة بشجرة، قرب محطة القطار في مدينة عكا عن إصابة ثلاثة أشخاص، كما أصيب أربعة أشخاص في حادث آخر قرب مفرق البعنة، الليلة الماضية.

وفي عكا، استدعي طاقم من المسعفين والمضمدين التابع لمركز "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين، في العشرينيات من أعمارهم، وصفت جراحهم بالمتوسطة وإصابات بالبطن والأطراف، وتم نقلهم إلى مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهاريا لاستكمال العلاج.

من مكان الحادث في عكا، الليلة الماضية

وأسفر حادث طرق آخر وقع، الليلة الماضية، على شارع 85 بالقرب من مفرق البعنة، عن إصابات متفاوتة.

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وقامت طواقم الإسعاف التابعة لمركز حيّان الطبي التي وصلت بتقديم العلاج لأربعة مصابين إثر حادث الطرق الذي وقع بين عدة سيارات على مفرق البعنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.