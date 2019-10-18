ليلة جديدة من التوتر والصدامات في برشلونة

شهدت برشلونة، ليل الخميس الجمعة، توترا جديدا في اليوم الرابع من احتجاج الاستقلاليين الكتالونيين على إصدار القضاء الإسباني لأحكام على عدد من قادتهم، عشية يوم "إضراب عام" في جميع أنحاء المنطقة.

يأتي هذا التوتر الجديد عشية يوم سيشهد ذروة التعبئة احتجاجا على إصدار القضاء الإسباني، الإثنين، أحكاما قاسية بالسجن لمدد تتراوح بين تسع سنوات و13 سنة، على القادة الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017.

وسيكون الجمعة يوم "إضراب عام" في كاتالونيا، حيث ستتدفق "مسيرات للحرية" انطلقت من جميع أنحاء المنطقة على برشلونة للمشاركة في تظاهرة كبيرة اعتبارا من الساعة 15,00 بتوقيت جرينتش.

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وذكر صحافيون أن مئات الشبان الذين كانوا يهتفون "استقلال" أقاموا حواجز مشتعلة في وسط عاصمة كاتالونيا الأنيق، وألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق كرات مطاطية عليهم.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، جمعت تظاهرة حوالى 13 ألف شخص بعد تظاهرة طلابية شارك فيها نحو 25 ألف شخص بعد الظهر.

وتشكل أعمال العنف هذه التي نجمت عن شعور بالإحباط لدى جزء من قاعدة الاستقلاليين بعد سنتين على فشل محاولتهم الانفصالية في 2017، منعطفا للحركة الانفصالية التي أكدت دائما نبذها للعنف.

وأعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا أن 97 شخصا اعتقلوا وجرح 194 شرطيا في كاتالونيا منذ أن بدأت التظاهرات الإثنين.