تقدم جديد للقوات المشتركة في الضالع اليمنية

جدة - عمرو شويل حققت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس الخميس، تقدماً ميدانياً جديداً في المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية في الضالع لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن القوات المشتركة المسنودة بقوات من الحزام الأمني بالمحافظة حررت بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي منطقة حبيل العبدي غرب مديرية قعطبة الواقعة شمال غرب المحافظة، مشيرة إلى أن المنطقة المحررة تقع شمال غرب مدينة الفاخر التي حررتها القوات المشتركة الأسبوع الماضي.

Advertisements

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي خلال المواجهات مع القوات المشتركة التي واصلت، تقدمها باتجاه جبل الشرجي الاستراتيجي على الطريق المؤدي إلى محافظة إب المجاورة والخاضعة لسيطرة الميليشيات.

ونفى مصدر محلي في قعطبة مزاعم ميليشيات الحوثي باستعادة مدينة الفاخر، مؤكداً أن القوات المشتركة تسيطر على المدينة ومحيطها فيما تحاول الميليشيات الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق جبلية مطلة تمهيداً لشن هجوم جديد في محاولة منها لاستعادة المدينة.

يشار إلى أن القوات المشتركة أفشلت خلال الأيام الماضية هجومين كبيرين لميليشيات الحوثي على منطقة الفاخر، التي كانت أهم معقل للحوثيين في غرب قعطبة منذ تجدد المعارك في هذه المديرية في أبريل(نيسان) الماضي.