الان تتابع الجيش الليبي: السراج يُغازل تركيا طمعاً في دعم أكبر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طرابلس- الخليج 365:
قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش عزز إنجازاته العسكرية في عدة محاور، ونفذ مناورة ناجحة لتحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في حرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة.
وأضاف المسماري، حسب موقع قناة “218” الليبية، أن سلاح الجو، استهدف في الأسبوع الماضي مواقع منها مخازن للذخيرة، ومدرعات تابعة للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.
وقال في مؤتمر صحافي، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يُحاول التقرب من تركيا بإعلان دعمه لعملياتها العسكرية في سوريا، لنقل مُقاتلين إرهابيين إلى ليبيا.
ميدانياً، أوضح المسماري أن الأسبوع الماضي كان حافلاً بالتطوّرات على كافة المحاور، من القرضابية إلى تاجوراء، ومن عين زارة وصلاح الدين إلى منطقة العزيزية في محيط العاصمة.
وقال المسماري، إن إرهابيين مدرجين على قوائم الإرهاب في العديد من دول العالم يقاتلون في صفوف الوفاق ضد الجيش الوطني.
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