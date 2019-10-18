شكرا لقرائتكم شاهد التظاهرات في لبنان تطال حزب الله ومكتب أحد نوابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غضب المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة والنظام في لبنان احتجاجا على الضرائب والأوضاع المعيشية، شمل "حزب الله" وحركة أمل أيضاً (أو ما يعرف محلياً بالثنائي الشيعي)، ووصل مساء الخميس إلى معاقل الحزب الرئيسية في الجنوب اللبناني، بحسب ما يتضح من فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، واكتظت به مواقع التواصل ووسائل الإعلام، وفيه نرى غاضبين محتجين، يستهدفون مكتب النائب محمد رعد، رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" الممثلة لحزب الله في مجلس النواب، ويحطمون لوحة مدخله بالعمارة، ويهتفون: الشعب يريد إسقاط النظام.

المحطمون للوحة، كإشارة واضحة عن غضب مشهود، هم شبان أقدموا على قطع الطريق العام، الرابط قرية "أنصار" بمدينة النبطية، البعيدة في الجنوب اللبناني 65 كيلومترا عن بيروت، ثم مضوا إلى المدينة، وهي عاصمة المحافظة الحاملة الاسم نفسه، وتجمعوا فيها عند مكتب النائب رعد، وحطموا اللافتة المشيرة إلى مكتبه.

Advertisements

نواب حركة أمل أيضاً!

في حين توجه آخرون إلى مبنى "اتحاد بلديات الشقيف" وبلدية النبطية نفسها، وعمدوا أيضاً إلى تحطيم مدخله، ثم جمعوا عددا من إطارات السيارات وأشعلوا فيها النار، إغلاقا منهم للأوتوستراد(الطريق السريع) الرابط المدينة بقرية "حبوش" القريبة كيلومترين فقط من النبطية.

احراق مكتب هاني قبيسي

وفي الليلة نفسها، اقتحم متظاهرون آخرون، مكتب النائب هاني قبيسي، عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومسؤولها السياسي في الجنوب اللبناني، وحطموا لوحة تشير أيضاً إلى مكتبه، وثانية خاصة بموقف سيارته بكاراج العمارة، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من ملم بتفاصيل التحطيمات الثلاث، طلب عدم ذكر اسمه.

إلى ذلك، عمد آخرون إلى التوجه نحو منزل النائب عن حركة أمل أيضاً، ياسين جابر في النبطية، حيث أحرقوا يافطة تحمل اسمه.