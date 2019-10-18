فرض رسوم جمركية أميركية على بضائع أوروبية دخل حيز التنفيذ

دخل قرار ​الولايات المتحدة الأميركية​، فرض ​رسوم جمركية​ على ​بضائع​ أوروبية بقيمة 7,5 مليار ​دولار​ حيز التنفيذ، في إجراء هجومي جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرغم من التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية. وتشمل هذه الرسوم الطائرات التي تنتجها مجموعة "إيرباص" للصناعات الجوية والنبيذ الفرنسي والويسكي الاسكتلندي. يذكر أن ​منظمة التجارة العالمية​ تبنت وجهة نظر ​واشنطن​ القديمة بأن شركة "​ايرباص​" تتلقى دعما حكوميا غير عادل يضر بمنافستها "بوينغ".

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