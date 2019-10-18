مادورو: انتخاب فنزويلا لمقعد في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتصار

وصف الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، إنتخاب بلاده، لشغل مقعد في مجلس ​الأمم المتحدة​ لحقوق الإنسان بـ"الإنتصار"، مشيرا الى أن " 105 أصوات تؤيد دخول ​فنزويلا​ إلى ​مجلس حقوق الإنسان​ كبلد حر وسيادي". في المقابل، رأى المعارض ​خوان غوايدو​ الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة أن الأمم المتحدة "سمحت لديكتاتورية مادورو بشغل مقعد غارق في الدماء"، معتبرا أن الأمم المتحدة "فقدت مصداقيتها" باتخاذها هذا القرار.

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