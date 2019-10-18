رويترز: اشتباكات بين القوات التركية وبين "قسد" في راس العين شمال سوريا

أفادت وكالة "رويترز" عن إندلاع ​اشتباكات​ بين ​القوات التركية​ والمسلحين التابعين لها وبين قوات قسد في راس العين شمال ​سوريا​، مشيرة عن قصف و​إطلاق نار​ في بلدة ​رأس العين​ رغم قرار تعليق العمليات العسكرية التركية.

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