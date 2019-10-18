النشرة: اوتستراد النبطية حبوش مقفل بالاطارات المشتعلة بالاتجاهين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن اوتستراد النبطية حبوش مقفل بالاطارات المشتعلة بالاتجاهين، مشيرا الى أنه تم إقفال الشارع العام الدولي مفرق برج رحال بإتجاه صيدا بالإطارات المشتعلة.

كما أفاد أن اوتستراد الزهراني مصيلح مقطوع عند مفرق النجارية بالإتجاهين، لافتا الى أن المدارس الخاصة والرسمية في النبطية أقفلت أبوابها.