رئاسة الحكومة: نقل مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء من السراي الى قصر بعبدا

اعلنت رئاسة ​مجلس الوزراء​ انه "تقرر نقل مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في السراي الكبير عند الساعة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الى ​القصر الجمهوري​ ب​بعبدا​".

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