النشرة: قطع طريق الحاصباني- مرجعيون بالإطارات المشتعلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن المحتجين عادوا الى الطريق، وعمدوا على ​قطع طريق​ الحاصباني- ​مرجعيون​ عند مفرق سوق الخان بالإطارات المشتعلة، إحتجاجا على ​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي.

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