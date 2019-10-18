النشرة: إقفال الطرقات المؤدية الى النبطية بالإطارات المشتعلة والعوائق

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية أن المحتجين عادوا الى الطريق، وعملوا على إقفال طريق كفررمان بالإطارات المشتعلة، مانعين السيارات من الدخول الى المدينة، ووضعوا عوائق وسط الطرقات المؤدية الى المدينة.
وأشار الى أن المواطنين أقدموا على إشعال الإطارات أمام سراي النبطية الحكومي، ويتجمهرون على دوار كفررمان حبوش النبطية، ويعملون على وضع الإطارات على الطرقات التي تربط مرجعيون بحاصبيا، لافتا الى أن حركة المرور كثيفة بسبب منع السيارات من الدخول الى المدينة.
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