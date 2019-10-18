أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن قطع مثلث عين المزراب الطرق الرئيسية المؤدية إلى ‎تبنين، ‎بنت جبيل، ‎صفد، ‎برعشيت، ‎شقراء، ‎مجدل سلم و ‎السلطانية بالإطارات المشتعلة. كما أركنوا السيارات في الشوارع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قطع مثلث عين المزراب الطرق الرئيسية المؤدية إلى ‎تبنين ‎بنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.