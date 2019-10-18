نيوزيلندا تنوي تسيير دوريات مسلحة من الشرطة









اسماء السيد - قال مسؤولون في نيوزيلندا اليوم الجمعة إن عناصر مسلحة من الشرطة ستقوم بدوريات في أجزاء من البلاد على سبيل التجربة وذلك في أعقاب تزايد المخاوف الأمنية بعد إطلاق النار الذي أوقع عددا كبيرا من القتلى في كرايست تشيرش في مارس آذار والذي أودى بحياة 51 شخصا.

ونيوزيلندا واحدة من الدول القليلة التي لا تحمل فيها الشرطة أسلحة أثناء العمل شأنها في ذلك شأن المملكة المتحدة والنرويج. لكن المسدسات والقنابل اليدوية والبنادق‭‭ ‬‬وأجهزة الصعق الكهربائي موجودة في مركباتهم ويمكن استخدامها بتصريح من المسؤول.

والجرائم الخطيرة غير معتادة نسبيا في نيوزيلندا رغم أن الشرطة الميدانية ظلت مسلحة لعدة أسابيع في أعقاب المذبحة التي نفذها من يشتبه بأنه من أنصار تفوق الجنس الأبيض في مسجدين في كرايست تشيرش في 15 مارس.

وأثار الهجوم جدالا حول ما إذا كان يتعين على كل أفراد الشرطة حمل أسلحة نارية.