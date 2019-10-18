ترمب يعلن استقالة وزير الطاقة ريك بيري









اسماء السيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، استقالة وزير الطاقة ريك بيري، الذي ورد اسمه في التحقيق المتعلق بعزل الرئيس، في أحدث رحيل لمسؤول رفيع في إدارة ترمب.

وقال ترمب في تكساس: "قام ريك بعمل رائع في مجال الطاقة لكن الوقت حان الآن (...) ثلاث سنوات هي وقت طويل"، مشيراً إلى أنه "لدينا بديل له".

ويأتي الإعلان بعد يوم على نشر مقابلة قال بيري فيها أنه تواصل مع المحامي الخاص للرئيس رودي جولياني بناء على أوامر من ترمب حول قضية فساد مزعومة في أوكرانيا.