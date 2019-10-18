مسؤولة بالبنتاغون لن تدلي بشهادتها بتحقيق حول مساءلة ترمب

اسماء السيد - واشنطن: قال مصدران لرويترز يوم الخميس إن مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تشرف على السياسة بشأن أوكرانيا لن تدلي بشهادتها اليوم الجمعة أمام لجان الكونغرس التي تقود تحقيقا لمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف عزله ولكن من المتوقع أن تدلي بشهادتها الأسبوع المقبل.
ويطالب مشرعون بالاستماع إلى شهادة لورا كوبر من منطلق معرفتها بجهود ترمب الرامية إلى حث أوكرانيا على التحقيق في أنشطة جو بايدن، النائب السابق للرئيس والمرشح البارز لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في 2020، وكذلك في المزاعم بأن الرئيس حجب مساعدات عسكرية لأوكرانيا بملايين الدولارات في إطار تلك الجهود.
وقال المصدران إنه كان من المقرر أصلا أن تدلي بشهادتها اليوم الجمعة ولكنها لن تفعل ذلك على الأرجح إلا في 24 أكتوبر.
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