حدث ليلًا| ظهور جديد لـ"أحمد شفيق" واشتعال الأوضاع في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

قدم المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، واجب العزاء، الخميس، للمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في وفاة ابن عمه الدكتور بهي الدين عبدالحميد مرتجي، بمسجد عمر مكرم.

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية، أماكن وفرص سقوط الأمطار، خلال يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

ويرصد الخليج 365 أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

بالصور.. طنطاوي وشفيق في عزاء بهي الدين مرتجي

قدم المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، واجب العزاء، الخميس، للمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في وفاة ابن عمه الدكتور بهي الدين عبدالحميد مرتجي، بمسجد عمر مكرم.

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بعد الاستقالة.. أول تعليق من رئيس شركة "سمارت" صاحبة واقعة محمد رمضان

قال رشدي زكريا، مدير شركة سمارت للطيران، إنه تقدم باستقالته من رئاسة الشركة لأسباب شخصية فقط وليس بسبب واقعة الفنان محمد رمضان، موضحًا أن "رمضان" ليس له علاقة بالاستقالة نهائيًا.

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صور| "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار السبت والأحد

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية، أماكن وفرص سقوط الأمطار، خلال يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

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التطبيق أول نوفمبر.. ننشر أسعار التذاكر الجديدة لزيارة المناطق الأثرية

تشهد المزارات الأثرية على مستوى الجمهورية، مطلع شهر نوفمبر المقبل، تطبيق أسعار التذاكر الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للآثار للسياح الأجانب فقط.

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"خد السرير".. ريهام سعيد تنفعل على متابع وتكشف إصابة ابنها بفيروس خطير

انفعلت الإعلامية ريهام سعيد، على أحد متابعيها على موقع "إنستجرام"؛ بعد تعليقه على منشور تطلب فيه الدعاء لنجلها المصاب بفيروس خطير حسب وصفها.

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"قضاة مصر": لن نقبل الاعتداءات على رجال النيابة العامة عبر الأحاديث المغلوطة

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر بكل أسف ما تم بثه خلال الأيام الماضية في إحدى القنوات الفضائية، وعلى مواقع الإنترنت "يوتيوب"، من أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة تنال من منصب النائب العام ورجال النيابة العامة.

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30 صورة ترصد وزراء وشخصيات عامة في عزاء بهي الدين مرتجي

حرص عدد من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلس النواب، وبعض الشخصيات العامة، على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور بهي الدين عبد الحميد مرتجي، ابن عم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

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متبرعة بكبدها لزوجها: "حبسني وربنا يفكني من شره".. والزوج يطلب الصلح

قال يسري، الزوج الذي تبرعت له زوجته رحاب بجزء من كبدها، إنه لم يجد شخصًا من عائلة زوجته يساعده على حل الخلاف الذي نشب بينهما منذ عامين وحتى الآن، مؤكدًا أنه لم يظلمها في الماضي، ولا ينوي فعل ذلك في الحاضر أو المستقبل.

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في الليلة الختامية.. توافد الزائرين والمريدين للاحتفال بمولد السيد البدوي (صور)

توافد الآلاف من الزائرين والمريدين، مساء الخميس، على ساحة مسجد السيد البدوي ومنطقة الساري وخيام الطرق الصوفية بمدينة طنطا، لحضور احتفالات الليلة الختامية لمولد السيد البدوي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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تركيا تعلن تعليق العدوان العسكري على سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، تعليق العدوان العسكري على شمال شرق سوريا، بهدف السماح لمن اسماهم بـ"المسلحين" الأكراد بمغادرة المنطقة الآمنة.

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ضريبة "واتساب" تشعل الاحتجاجات في لبنان.. والحكومة تتراجع

قالت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، إن وزير الاتصالات أعلن إلغاء رسوم على المكالمات عبر تطبيق واتساب، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.

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نشطاء يدعون لإضراب عام في لبنان ردًا على سوء مستوى المعيشة

دعا ناشطون سياسيون في لبنان، إلى الدخول في إضراب عام الجمعة، احتجاجًا على مستوى المعيشة، بعد إنطلاق المظارهات في عدد من المدن اللبنانية مساء الخميس، بحسب "سكاي نيوز".

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وسائل إعلام: وليد جنبلاط يتصل بـ"الحريري" ويقترح عليه الاستقالة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية، أن وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري واقترح عليه الاستقالة من منصبه، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

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تعليم لبنان وجمعية المصارف يعلنان غلق جميع المدارس والبنوك بسبب المظاهرات

أعلن المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، إغلاق المدارس والجامعات الرسمية والخاصة، الجمعة، بسبب المظاهرات التي تشهدها البلاد.

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إسبانيا .. اشتباكات مع الشرطة في كتالونيا واستمرار المظاهرات لليوم الرابع

أقام متظاهرون غاضبون من إصدار أحكام على تسعة من الزعماء الانفصاليين في كتالونيا حواجز وأحرقوا صناديق القمامة والأثاث في برشلونة مساء الخميس، مع استمرار المظاهرات لليوم الرابع على التوالي.

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