مفتي الجمهورية ينعي ضحايا حادث تصادم حافلة المعتمرين بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب – محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، المعتمرين المتوفين في حادث تصادم حافلتهم على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن وفاة 36 شخصًا وإصابة 4 آخرين.

وتوجه مفتي الجمهورية في بيان اليوم، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل .