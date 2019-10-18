​لبنان.. وفاة شخصين اختناقا جراء اندلاع النيران بمبنى في وسط بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أن عاملين اجنبيين اثنين لقيا حتفهما اختناقا في مبنى اندلعت به النيران في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت .

وأضافت الوكالة أن الدفاع المدني نجح في انتشال الجثتين وإخماد الحريق في المبنى.

وكان الحريق اندلع في مبنى مجاور لموقع الاحتجاجات في بيروت.

وبدأت المظاهرات الاحتجاجية مساء الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، وأغلق المتظاهرون الطرقات بالإطارات المشتعلة في كل المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت، في جبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.